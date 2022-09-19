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الأرصاد: أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد خلال ساعات النهار معتدلة ليلا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:23 ص
الأرصاد: أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد خلال ساعات النهار معتدلة ليلا درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد خلال ساعات النهار معتدلة ليلا وتنشط الرياح على غرب البلاد وجنوب البلاد.
 
 
ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.
 
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين :  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

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