اليوم السابع
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إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بحلوان.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:34 ص
إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بحلوان.. صور ازالة 41 حالة تعدى على املاك الدولة والأراضى الزارعية بحلوان
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تنفيذ قرارات الإازالة الصادرة حيال المخالفات المقامة علي الأراضي الزراعية المستهدف تنفيذها ضمن الموجة العشرين بمنطقة كفر العلو ومنطقة حلوان البلد بمساحة إجمالية ( 6180 م تقريبا ). 
 
وتم تنفيذ 32 قرار إزالة لـ41 حالة، بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي وبمشاركة نائب المأمور وقائد شرطة المرافق والقوات الشرطية ومسئول زمام حماية الأراضي الزراعية بالمعادي ومديرية الزراعة بالقاهرة وجمعية كفر العلو وحلوان .
 
وأضافت أنه تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم 7494 لسنة 2022 إداري حلوان، مؤكدة أن هناك تنسيقا تاما بين كافة أجهزة العاصمة في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية بالعاصمة والتي تستهدف رصد المخالفات والتعديات عن طريق القمر الصناعى. 
 
حملات ازاله على الاراضى الزراعية
حملات إزالة على الأراضى الزراعية

حملة ازالة
حملة إزالة

جانب من الجملة
جانب من الحملة

ازالة 41 حالة تعدى على املاك الدولة والأراضى الزارعية بحلوان
إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بحلوان

 


التعديات

حلوان

ازالة التعديات

القاهرة

املاك الدولة



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