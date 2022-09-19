إجراء 1147 عملية جراحية متنوعة خلال شهر بمستشفى حورس بأرمنت.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، عن أنه حققت مستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، رقم قياسى جديد للعمليات خلال شهر أغسطس 2022 حيث أُجريت 1147 عملية جراحية متنوعة بالأقسام الجراحية المختلفة بتكلفة 300 جنية فقط بحد أقصى للعملية الواحدة، وتم إجراء العمليات تحت إشراف الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى حورس التخصصى، والدكتور شاذلى جابر المدير الطبي بالمستشفى، والدكتور هيدرا عادل أبادير مدير العمليات بالمستشفى.



وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه تم إجراء العمليات الجراحية بأيدى أمهر الجراحين والكوادر الطبية المتميزة وتحت أعلى معايير الجودة الطبية العالمية، حيث تضم مستشفى حورس الأقسام الجراحية المختلفة وهى:- (جراحة التجميل - جراحة المخ والأعصاب - جراحة الأنف والأذن والحنجرة - جراحات الرمد - جراحة المسالك البولية ومناظير المسالك - جراحة النساء والتوليد - جراحة الرأس والرقبة - الجراحة العامة ومناظير الجهاز الهضمى - جراحة الوجه والفكين - جراحة العظام والمفاصل - جراحة الأطفال - جراحة الأوعية الدموية - جراحة القلب والصدر).



وكانت قد أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تقديم عيادة التخاطب بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت التابعة للرعاية الصحية، خدمات متنوعة للمساهمة فى دعم كبير لأصحاب الهمم للتمكن من المشاركة بفعالية فى المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة الكاشف أخصائى التخاطب بمستشفى حورس التخصصي.



وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه لكون أصحاب الهمم جزء أساسى فى الحياة، تقدم مستشفى حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر الرعاية المتخصصة من خلال عيادة التخاطب لأصحاب الهمم لكى تمكنهم من المشاركة بفاعلية فى المجتمع، حيث يمكن الحجز بعيادة التخاطب بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت بالأقصر، يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن عن طريق الحجز على الخط الساخن 15344.

