أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع "ميرسك" لإنشاء شبكة للطاقة الخضراء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى، سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر.

الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية للطاقة الخضراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى، سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر. "المالية": بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة الأربعاء أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، بعد غد الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25و26و27 سبتمبر الحالي. محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022 / 2023 من 222 درجة الي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور التي نقلها له أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ . الداخلية: إصابة ضابط ومصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات وسلاح فى جهينة بسوهاج رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. غدا انخفاض بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والقاهرة 31 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. جوتيريش يدعو لزيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن الكوارث المناخية والارتفاع الهائل في أسعار الوقود، أوضحت الحاجة إلى "إنهاء إدماننا العالمي للوقود الأحفوري"، مشددا على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق التكيف. بداية عهد جديد فى المملكة المتحدة.. عزف النشيد الوطنى للملك تشارلز الثالث لأول مرة بعد وقوف الأسرة المالكة بقيادة الملك تشارلز الثالث وزعماء العالم دقيقتان صمت فى إطار مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية، عزف النشيد الوطنى تكريما للملك تشارلز للمرة الأولى استعدادا لبدء عهده.

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر الرابع

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الرابع على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني.

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة "أخلاقنا الجميلة" للتأكيد على القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية