أخبار البورصة اليوم الإثنين 19-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 19-9-2022، وجاءت أبرزها: إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.6 مليون ورقة مالية بقيمة 829.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.4 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.18%، والعرب على 4.73%، واستحوذت المؤسسات على 23.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 45.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 248 ألف جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3109 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3490 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

إلغاء عمليات

أعلنت إدارة البورصة، إلغاء بعض العمليات المنفذة على شركات الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمنفذة خلال جلسة أمس الأحد.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 1.45 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 400 ألف سهم، وشراء الثالثة 750 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.61%، وشراء الرابعة 1.3 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.13% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.175 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 9057 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 11.3 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 131.5 ألف سهم، 20 ألف سهم، 215 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العرفة للاستثمارات والاستشارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 9057 سهم، 50 ألف سهم، 85.7 ألف سهم، على التوالي.