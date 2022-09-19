أبو الغيط يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض القضايا العالمية والإقليمية

بيشوى رمزى

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، مع رئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية كسابا كيروشي، وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص - خلال اللقاء - على تهنئة كيروشي بتولي المنصب، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة اهتماماً أكبر بالقضايا والأزمات الدولية التي تواجه مئات الملايين من سكان العالم النامي، مثل التغير المناخي وتراجع الأمن الغذائي.

واستمع أبو الغيط إلى استعراض رئيس الجمعية العامة لأهم القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، مُبدياً ارتياحه للتركيز على قضايا المناخ، وما تتصل به من أزماتٍ خطيرة يُعاني منها عدد من الدول العربية، مثل شح المياه.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط شدد - خلال اللقاء - على أن الجمعية العامة تظل ساحة للإعلان عن المبادئ التي تحظى بالإجماع الدولي، ومن بينها ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الاحتلال البغيض تحول مع الوقت إلى نوع من نظام "الأبارتايد" أو الفصل العنصري، بما يُمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي في هذا العصر.