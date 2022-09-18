3.6مليون طن إجمالى كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض المحافظات عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليـوم الأحد بياناً صحفياً للجزء الثالث من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة "المخلفات والكوارث عام 2020 ".

ومن أهم هذه المؤشرات بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020 موزعة علي محافظات الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة، دمياط ، بورسعيد، الغربية ، القليوبية بنسب (41.8% ، 14.2% ، 11.8% ، 10.4%، 10% ، 6.5 % ، 5% ، 0.3% ) علي التوالي.

وبلغ إجمالي كمية المخلفـات الزراعية التي تم تـدويرها 1.5 مليون طن موزعة علي المحافظات القليوبية، كفر الشيخ, الغربية, البحيرة بنسبة تدوير بـلغـت 100% لكـل محــافظـة ومحـافظتي الشـرقية والدقهلية بنسب تدوير (96.7% ، 62.7% ) علي التوالي مــن إجمـــالــي كميـة المخــلفات التي تــم تجـميعهــا عـلي مستوي كـل محـافظـة .

وبلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 الف طن /يوم بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وكمية مخلفات الهدم والبناء 4.7 مليون طن وذلك خلال عام 2020، كما بلغ إجمالي عدد الهزات الأرضية 879 هزة أرضية داخل مصر بينما بلغ 399 في المحيط الأقليمي لمصر خلال عام 2020 .