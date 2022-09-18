1800 سيدة تستفيد من الخدمة الطبية في أول يوم لمبادرة "أنت الحياة" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إنه تم تقديم الخدمة الطبية والخدمات التوعوية لـ 1800سيدة في اليوم الأول لانطلاق مبادرة "أنت الحياة"، بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية محافظة الشرقية، التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية، والتى شارك فيها كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

وأردفت: تم تنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والرمد وصرف العلاج مجانًا للمواطنين كما تم تطعيم عدد كبير من المواطنين بلقاح كورونا.

كما تضمنت المبادرة عروضا ترفيهية للأطفال، وورش عمل للسيدات، تشمل ورشا للرسم على الخشب، والقماش، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الموزيك، صناعة الصابون، وندوات حول مخاطر الزواج المبكر، وأضرار ختان الإناث والحديث عن الأمومة الأمنة وأهمية المباعدة بين الولادات.

وقال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، إن قرية شهداء بحر البقر 2هى إحدى قري مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 الف نسمة، وتضم 37 تابع وجارى تطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء من مجمعات خدمات زراعية و بيطرية والمركز التكنولوجي، ومجمع خدمات المواطنين وإنشاء 5 محطات رفع وصرف وشبكة انحدار للصرف الصحى،ومد شبكات مياه جديدة بطول ٨ كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبني مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية،والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية، وسوف تنتهى تلك المبادرة يوم 22 سبتمبر الحالى.