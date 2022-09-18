وزير العمل الأردني لـ"أ ش أ": العمالة المصرية لها أولوية ودورها كبير في تطوير قطاعات المملكة

قال وزير العمل الأردني، نايف زكريا، إن العمالة المصرية فى الأردن لها أولوية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل الآن من أجل منح العمالة المصرية حقوق الضمان الاجتماعى والتأمين الطبي، مؤكدا أن العمال المصريين كان لهم دور كبير على مدار السنوات الماضية فى تطوير عدد من القطاعات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة أدلى بها الوزير الأردنى لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة، والتى تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل فى مؤتمر العمل العربي.

وأوضح وزير العمل الأردنى أنه يتم العمل فى الأردن على وضع منظومة لتنظيم سوق العمل تضمن حماية للعاملين من الجنسيات المختلفة فى كافة المؤسسات والمنشآت، حيث تكون هناك مظلة تأمينية ومظلة تضمن الحقوق الكاملة لهؤلاء العاملين.

وقال إنه سعيد بالحضور إلى مصر للمشاركة فى الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي، مضيفا أن التحديات التى أوجدتها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تستدعى تضافر الجهود ما بين الدول العربية من حيث التشجيع على التدريب المهنى والتقني، من ناحية ريادة الأعمال، وأيضا من ناحية التحولات الرقمية الجديدة التى تحتم علينا اليوم الدخول فى مجالات غير تقليدية لخلق فرص عمل تضمن توفير فرص عمل للشباب فى المنطقة العربية.

وأضاف وزير العمل الأردنى أن وجود روح إيجابية بين الدول العربية فى هذا المؤتمر يدفع تلك الدول للتعاون فى مشاركة الخبرات المختلفة بين تلك الدول، حتى نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة جديدة متميزة؛ نضع فيها أطر التعاون وأيضا آليات لتطوير الشباب على مستوى المنطقة العربية.

وعن الاقتصاد الرقمي، أشار إلى أن المملكة لديها وزارة متخصصة فى الاقتصاد الرقمى والريادة، مشيرا إلى أن مناقشات المؤتمر ستتناول عملية استخدام التحولات الرقمية فى خلق فرص عمل جديدة فى قطاعات غير تقليدية.