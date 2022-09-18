وزارة الخارجية تروج للسياحة في مصر بصحبة 12 سفيرًا معتمدًا بالقاهرة

كتب: أحمد جمعة

فى إطار جهود وزارة الخارجية ضمن خطة الدولة للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر والتى تعد موردًا هامًا للدخل القومى، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متميزة، قام السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، و12 سفيرًا معتمدًا بالقاهرة يمثلون الدول الأمريكية بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ يومى 17 و18 سبتمبر الجارى، حيث التقوا باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كما قاموا بزيارة "محمية رأس محمد" للتعرف على تميز المدينة سياحيًا وبيئيًا على المستوى العالمى.

وتجدر الإشارة إلى أن خط الطيران المزمع الشروع فى تشغيله قريبًا بين مصر والقارة اللاتينية ويربط بين القاهرة ومدينة "ساو باولو" البرازيلية، يعد الأول من نوعه ويمثل نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر والدول اللاتينية فى إطار استراتيجية الدولة التى أكد على أهميتها وزير الخارجية سامح شكرى فى زيادة التبادل التجارى والاستثمارى والسياحى بينهما.

وأعدت وزارة الخارجية ملفًا كاملًا باللغة الإسبانية وتم توزيعه على السفراء خلال الزيارة تضمن شرحًا وافيًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية فى مجال تغير المناخ، بما فى ذلك خفض الانبعاثات الكربونية وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء والتوسع فى إقامة محطات رصد تلوث الهواء للعمل على خفض الجسيمات الصلبة.

ومن جانبهم، أعرب السفراء المشاركون فى الزيارة عن إعجابهم بالقدرات السياحية لمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى متابعتهم لجهود الحكومة المصرية فى إقامة المشروعات العملاقة مثل مدن الجيل الرابع ووسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة والمبادرات الرئاسية الاجتماعية مثل "حياة كريمة" وشبكة النقل للطرق والكبارى الجديدة وغيرها من المشروعات.