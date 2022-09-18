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معلومات الوزراء ينشر فيديو "روسيا ومصادر الطاقة التقليدية والنووية"

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:59 م
معلومات الوزراء ينشر فيديو "روسيا ومصادر الطاقة التقليدية والنووية" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا بعنوان "روسيا ومصادر الطاقة التقليدية والنووية" يسلط فيه الضوء على قدرات روسيا في مجال تجارة الطاقة التقليدية والنووية عالميًّا؛ حيث تلعب روسيا أدوارًا رئيسة منذ عقود في أسواق النفط والغاز الطبيعي عالميًّا، فروسيا ثاني أكبر منتج للغاز وأكبر مصدر له في العالم ولديها أكبر احتياطي من الغاز عالميًّا وهي أيضًا ثالث أكبر منتج للنفط على مستوى العالم وثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية، وبذلك يشارك الإنتاج الروسي في تحديد أسعار بيعه  المعروض منه. كما تلعب روسيا دورًا مهمًّا في السوق العالمية للطاقة النووية. ففي 2021 تم تسجيل 439 مفاعلا نوويا في العالم 42 منها تعمل بمفاعلات معتمدة على التكنولوجيا الروسية. تمتلك روسيا 40% من منشآت تخصيب اليورانيوم في 2020 و46% من السعة الإنتاجية العالمية لتخصيب اليورانيوم في 2018 وبلغ حجم الطلبات الخارجية لدى "روس أتوم" الروسية 138.3 مليار دولار بين 2010-2020.
 
 

روسيا

مصادر الطاقة

الغاز

تخصيب اليورانيوم



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