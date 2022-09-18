مصرع 27 شخصا وإصابة 20 آخرين فى حادث انقلاب حافلة بجنوب غربى الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن 27 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في وقت مبكر من صباح اليوم في محافظة ساندو شوى ذاتية الحكم في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.