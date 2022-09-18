اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 27 شخصا وإصابة 20 آخرين فى حادث انقلاب حافلة بجنوب غربى الصين

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:51 ص
مصرع 27 شخصا وإصابة 20 آخرين فى حادث انقلاب حافلة بجنوب غربى الصين انقلاب حافلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن 27 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في وقت مبكر من صباح اليوم في محافظة ساندو شوى ذاتية الحكم في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

 

وذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية أن قوات الشرطة وسيارات الإسعاف هرولت إلى مكان الحادث حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

 

وأفادت التقارير الأولية بأن الحافلة كانت تقل 47 شخصا، ونقلت عربات الإسعاف 20 مصابا لتلقي العلاج اللازم.

 


الصين

انقلاب حافلة

مقاطعة قويتشو

محافظة ساندو شوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة