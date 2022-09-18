مصرع 27 شخصا وإصابة 20 آخرين فى حادث انقلاب حافلة بجنوب غربى الصين

وذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية أن قوات الشرطة وسيارات الإسعاف هرولت إلى مكان الحادث حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وأفادت التقارير الأولية بأن الحافلة كانت تقل 47 شخصا، ونقلت عربات الإسعاف 20 مصابا لتلقي العلاج اللازم.
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وذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية أن قوات الشرطة وسيارات الإسعاف هرولت إلى مكان الحادث حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وأفادت التقارير الأولية بأن الحافلة كانت تقل 47 شخصا، ونقلت عربات الإسعاف 20 مصابا لتلقي العلاج اللازم.
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