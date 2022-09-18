مصرع شاب بسلاح أبيض عقب خلاف مع شخصين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعد تعدى شخصين آخرين عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وذلك بمنطقة الصداقة الجديدة فى مدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، اخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثاني أسوان يفيد بورود بلاغ يفيد بمصرع شخص على يد اثنين أخرين بمنطقة الصداقة الجديدة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة قسم ثاني برئاسة الرائد أحمد عبدالغني إلى مكان الواقعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين بالتحريات الأولية لضباط المباحث أن وقعت جريمة القتل تحديدًا على بعد خطوات قليلة من المول الثاني بمنطقة الصداقة الجديدة، ويرجع أسبابها لنشوب خلاف بين المجنى عليه ويدعى "مينا.ع" وبين شخصين أخرين ما أدى إلى تعديهم عليه بسلاح أبيض، وأسفر ذلك عن لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.