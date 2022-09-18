محافظ الشرقية يتابع انتظام عملية توريد الأرز الشعير لـ25 موقعا تجميعيا

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتابع سير عملية توريد الأرز لأماكن التجميع بالمحافظة والبالغ عددها 25 موقعًا تجميعيًا، في المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 40 طن و151 كيلو أرز، مؤكدًا أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألف و92 فدان.

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية محصول الأرز والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته ، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

أكد "غراب"، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

وشدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

كما شدد المحافظ على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.