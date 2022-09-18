محافظ الإسكندرية: معرض «أهلاً مدارس» يضم قسما خاصا بالطلاب من ذوي الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، معرض "أهلا مدارس" لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، تترواح ما بين 20 إلى 40 %، وذلك بأرض المعارض القديمة بالرأس السوداء بشارع مصطفى كامل بحي المنتزة أول، في حضور المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية.

وقال محافظ الإسكندرية إن المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأوضح أن المعرض يضم 36 باكية بمشاركة 25 عارضا، ويقدم تخفيضات على جميع المنتجات بنسب تترواح بين 20 إلى 40 %، وتتنوع المنتجات ما بين المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمختلف المراحل بالإضافة إلى السلع الغذائية، وذلك بمنتجات مطابقة للمواصفات القياسية ذات الجودة العالية.

وأضاف المحافظ أنه ولأول مرة على مستوى المعارض، يضم المعرض قسم خاص للمستلزمات الخاصة بالطلاب من ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف السمع.

ذلك بالإضافة إلى وحدة طبية للكشف على مرتادي المعرض بالمجان.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، واطمئن من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار وجودة السلع والمعروضات.

وأوضح الشريف أن الهدف من المعرض، هو بيع مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية، مراعاة لمحدودي الدخل والوقوف بجوارهم، والعمل علي توفير احتياجاتهم بأسعار تقل عن أسعار المحال التجارية.