اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

متطوعون ينفذون حملة لتنظيف شاطئ العريش

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:27 م
متطوعون ينفذون حملة لتنظيف شاطئ العريش متطوعون ينفذون حملة لتنظيف شاطئ العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم عدد من المتطوعين بشمال سيناء، حملة تنظيف لشاطئ مدينة العريش، وأعلن مجلس المدينة، تنظيم فعاليات لتنظيف شاطئ كاندي وشاطئ حبيبة في منطقة البحر بمساعدة مجموعة من الشباب والأطفال، بالتنسيق مع عدة مبادرات في عدة محافظات ساحلية على مستوى مصر .

ووجه أسامة عفش رئيس مدينة العريش، معدات وإدارة تحسين البيئة للمشاركة بالأعمال ورفع كافة ماتم خلال تجميع مجموعة  ما قام  الشباب  بجمعه من مخلفات، وتخلل الفعاليات فقرات ترفيهيه وفنيه ومواهب والأفضل .

واعلن رئيس مدينة العريش، أنه تم توجيه  أصحاب المخيمات برفعها لانتهاء فصل الصيف والذي بدء في منتصف شهر يونيو 2022 حتي منتصف شهر سبتمبر 2022 طبقا لقرارات رئاسة الوزراء في إخلاء كافة شواطئ الجمهوريه وعودة الشاطئ لحالته النظيفة ويمنع نزول البحر للمصطافين .

 


شمال سيناء

العريش

شاطئ العريش

سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة