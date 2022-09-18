متطوعون ينفذون حملة لتنظيف شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

نظم عدد من المتطوعين بشمال سيناء، حملة تنظيف لشاطئ مدينة العريش، وأعلن مجلس المدينة، تنظيم فعاليات لتنظيف شاطئ كاندي وشاطئ حبيبة في منطقة البحر بمساعدة مجموعة من الشباب والأطفال، بالتنسيق مع عدة مبادرات في عدة محافظات ساحلية على مستوى مصر .

ووجه أسامة عفش رئيس مدينة العريش، معدات وإدارة تحسين البيئة للمشاركة بالأعمال ورفع كافة ماتم خلال تجميع مجموعة ما قام الشباب بجمعه من مخلفات، وتخلل الفعاليات فقرات ترفيهيه وفنيه ومواهب والأفضل .

واعلن رئيس مدينة العريش، أنه تم توجيه أصحاب المخيمات برفعها لانتهاء فصل الصيف والذي بدء في منتصف شهر يونيو 2022 حتي منتصف شهر سبتمبر 2022 طبقا لقرارات رئاسة الوزراء في إخلاء كافة شواطئ الجمهوريه وعودة الشاطئ لحالته النظيفة ويمنع نزول البحر للمصطافين .