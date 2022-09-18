اليوم السابع
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لسكان المستعمرة بالمحلة.. خطوات إخلاء الوحدات السكنية ومدة الحصول على قيمتها المادية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 06:00 ص
لسكان المستعمرة بالمحلة.. خطوات إخلاء الوحدات السكنية ومدة الحصول على قيمتها المادية الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
الغربية- مصطفى عادل

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يقدم "اليوم السابع"، في سطور معلومات حول مشروع منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، والذي تستعد يعد حلم تسعي المحافظة لتحقيقه في إطار توجيهات القيادة السياسية للتطوير العمراني للمدن الكبرى.

وتسأل عدد كبير من قاطني الوحدات السكنية بمنطقة المستعمرة حول الإجراءات الخاصة بالحصول على التعويضات المالية بعد اخلاء هذه الوحدات
 
يوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية الإجراءات القانونية المتبعة للحصول على المستحقات المالية:
_ المشروع ينفذ على مرحلتين الأولي لانشاء 8عمارات (9 أدوار + أرضي) كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء 3541 وحدة سكنية كمرحلة تالية.
_ على قاطن هذه الوحدة التوجه لحي ثان المحلة ومعه ايصال فاتورة سداد الكهرباء أو المياه باسمه لديوان حى ثان المحلة للكشف عن اسمه في كشوف أسماء قاطني هذه الوحدات
 
_ حي ثان المحلة لديه كشوف كاملة وبيانات مفصلة عن سكان المستعمرة ويحق لقاطنيها الاطلاع على بياناتهم وبعد التأكد منها يبدأ في إجراءات الاخلاء
 
_ يطلب من المواطن التوجه لأحد البنوك  وفتح حساب بنكي ثم يتوجه بما يفيد فتح حسابه ويقوم بانهاء الإجراءات الخاصة باخلاء وحدته على أن يتم تحويل  الخاصه بهم عليه بأمر دفع إلكتروني خلال 48 ساعه من تسليم الوحدة
 
_ 492 قاطن للوحدات استوفوا استمارات رغبات الحصول على تعويض  بوحدات سكنية بديلة أو بمقابل نقدي مقابل اخلاء الوحدة
 
_ المجموعة الأولى من القاطنين جهزت أرقام حساباتهم البنكية تمهيداً للبدء .
 
_ المبالغ النقدية الخاصه بالمشروع متوفرة بالمحافظة وسيتم تحويلها لكل السكان الراغبين في الاخلاء فوراً وفقا للقانون
 
 
 
 
 

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