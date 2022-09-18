لحظة وصول قادة العالم لندن وتوقيعهم بدفتر عزاء ملكة بريطانيا.. فيديو وصور

كتب: إيهاب محمد

وصل عدد كبير من زعماء دول العالم خلال اليومين الماضيين إلى المملكة المتحدة والذين مازالوا يتوافدون حتى كتابة هذه السطور، استعدادًا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، المقرر إقامتها يوم غد الاثنين، وجاء أول الحضور جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، التى زارت نعش الملكة منذ يومين.



رئيسة وزراء نيوزيلندا

كما وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزوجته، إلى لندن، السبت، للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، كذلك وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف؛ لتمثيل باكستان في جنازة الملكة.



لحظة وصول جو بايدن وزوجته

أيضا، وصلت رئيسة الهند دروبادى مورمو، إلى العاصمة البريطانية "لندن" من أجل المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث، وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أنه من المقرر أن تستمر زيارة الرئيسة مورمو إلى المملكة المتحدة ثلاثة أيام، ستحضر خلالها مراسم الجنازة كما تمت دعوتها لحضور حفل استقبال لقادة العالم يستضيفه الملك تشارلز الثالث مساء اليوم في قصر "باكنجهام".



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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، جاستون براون، من بين بعض قادة العالم الذين وصلوا بالفعل إلى لندن وزاروا لانكستر هاوس، يوم السبت، لتوقيع كتاب تعازى للعائلة الملكية.

وقال ألبانيز، في بيان، على "تويتر" بعد ذلك: "وقعنا اليوم على كتاب التعازي في لانكستر هاوس، في هذا الوقت الحزين للغاية، نحن ممتنون لوجودنا هنا ونعرب عن احترامنا للملكة على خدماتها في أداء الواجب والإيمان والأسرة والكومنولث".



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رئيس أنتيغوا

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - كانت قد توفيت في منزلها باسكتلندا يوم الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر ناهز 96 عاما، والتى من المقرر إقامة جنازتها الرسمية غدًا الاثنين، بحضور عدد كبير من زعماء وقادة العالم الذين مازالوا يتوافدون إلى العاصمة لندن من كل أرجاء العالم.