كاميلا باركر: الملكة إليزابيث نحتت دورها كـ"امرأة منعزلة" فى عالم يهيمن ‏عليه الرجال

وكالات

أشادت ملكة بريطانيا الجديدة، كاميلا باركر، اليوم الأحد، بحماتها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، لنحت دورها ‏كـ"امرأة منعزلة" في عالم يهيمن عليه الرجال، وفقا لتعبيرها.‏

وحسب موقع سبوتنيك، في أول تعليق علني لها بعد وفاة الملكة إليزابيث، قالت زوجة الملك تشارلز الثالث إن الأمر كان "صعبا للغاية" بالنسبة للملكة الراحلة، التي ورثت العرش في عام 1952 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاما فقط".

وقالت كاميلا: "لقد كانت الملكة إليزابيث جزءا من حياتنا إلى الأبد، إنني أبلغ من العمر 75 عاما الآن، ولا أتذكر وجود أي شخص باستثناء الملكة".

وتابعت: "يجب أن يكون الوضع صعبا للغاية بالنسبة لها كونها امرأة منعزلة، فلم يكن هناك رئيسات وزراء أو رئيسات نساء، وكانت المرأة الوحيدة، لذلك أعتقد أنها نحتت دورها".

وأضافت كاميلا متذكرة حماتها الراحلة: "لديها تلك العيون الزرقاء الرائعة، وعندما تبتسم تضيء وجهها بالكامل، سأتذكر دائما ابتسامتها، تلك الابتسامة لا تنسى".

وتجولت كاميلا في جميع أنحاء بريطانيا مع زوجها الملك الجديد، تشارلز الثالث، كما شاركت في جولة قصيرة خارج قصر باكنغهام، وإعلان الملك الجديد ورحلات إلى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.