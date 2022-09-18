غلق كلى لنفق باقى زكى بشارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة تزامناً مع استكمال أعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، مما يستلزم الغلق الكلى لنفق باقى زكى بشارع التسعين الجنوبى وعليه سوف يتم الآتى:-

ـ غلق مطلع كوبرى المشير/ التسعين بالطريق الدائرى للقادم من طريق السويس فى إتجاه المعادى

ـ غلق مدخل شارع التسعين الجنوبى للقادم من المعادى عبر الطريق الدائرى.. لمدة "شهرين".

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.