عميد تربية أسوان يتفقد أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور راضى عبدالمجيد طه عميد كلية التربية بجامعة أسوان، اليوم سير العمل فى اللجنة الطبية للكشف الطبى على الطلاب الجدد والتى تعد اهم الخطوات التى يجب على الطالب القيام بها ضمن الإجراءات المختلفة التى يقوم بها الطلاب سواء تقديم الاوراق او دفع المصروفات .

,من ناحية أخرى كانت قد أعلنت جامعة أسوان أنه فى إطار تخفيف الأعباء عن الطلاب واولياء الامور لا توجد زيادة فى الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة للتسكين بمدن جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في" تصريحات صحفية" أنه جارى استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعى الجديد

ويتم العمل على قدم وساق بالمدن الجامعية التى تتكون من خمس وحدات، وحدة صحاري، وحدة السيل، وحدة السماد للطالبات ووحدة ابوالريش ، وحدة دار الضيافة للطلاب.

وتمثل الطاقة الاستيعابية لها حوالي 3 آلاف طالب وطالبة وبالاضافة الى وحدة ناصر للطالبات ولكنها فى مرحلة إحلال وتجديد.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، لشؤون التعليم والطلاب أنه ليس هناك زيادة فى الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة والتى تسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها 250 جنيه رسوم تسكين و100 جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة.

كما يتم دفع المقابل الشهرى وهو 150 جنيها مقابل الإقامة و200 جنيه مقابل التغذية باجمالى 350 جنيه شهريا لطالب او الطالبة.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسوان عن شروط ومعايير التسكين يتم المفاضلة بين الطلاب المستجدين "الثانوية العامه" من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامى من حيث الاعلى تقديرا، كما يتم استثناء ذوى الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط.

ويتم توفير خدمة واى فاى بالمبانى وصالات طعام وصالات استذكار وانشطة طلابية على مدار العام الدراسى بالإضافة للخدمة الطبية على مدار الـ24 ساعة.