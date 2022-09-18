"عبد العليم جمعة" يتسلم مهام عمله وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط

دمياط معتز ااشربيني

استقبل الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ عبد العليم سيد جمعة بعد قرار تكليفه وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

كان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتكليف عبد العليم سيد جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط

من جانبه، أعرب وكيل المديرية، عن تقديره لثقة الدكتور وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتوليه مهام وأعباء وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد في مهام وظيفته من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بدميـاط.

كما وجه جمعة، تهنئته وتقديره للعاملين بقطاع التعليم بدميـاط، بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدة ضرورة التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج المنشودة وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.