عاطل ضبط أثناء سرقته شقة فى القاهرة يعترف: "ماكنتش اعرف إن زوجة عمي أجرتها"

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، تم ضبطه أثناء محاولته سرقة شقة فى دائرة قسم عين شمس، أن الشقة ملك عمه ولا يسكن بها أحد، وأضاف قائلا: "ولما دخلت الشقة لاقيت ست فيها، ومكنتش اعرف ان مرات عمى أجرتها".

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن شكوى سيدة تتضرر من تعدى أحد الأشخاص على مسكن صديقتها بغرض السرقة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليها وبإستدعائها قررت بأنها بتاريخ (9) الجارى وحال تواجدها داخل الشقة سكنها "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة عين شمس فوجئت بتواجد المشكو فى حقه داخل الشقة ، فقامت بالإستغاثة بالأهالى وتمكنوا من ضبطه ، وعقب ذلك قاموا بصرفه ، وعدم إستيلاء المشكو فى حقه على ثمة مسروقات، كما أمكن تحديد المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها، وأقر بالتوجه لمسكن زوجة عمه "الشقة محل البلاغ والمستأجرة للمجنى عليها" بقصد السرقة ، وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشقة بأسلوب "التسلق" ، إلا أنه فوجئ بتواجد المجنى عليها ، دون علمه بقيام زوجة عمه بتأجيرها للمجنى عليها ، وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها بالإستغاثة بالأهالى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .