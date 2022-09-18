ضبط 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم محمل على سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 40 شيكاره دقيق بلدي مدعم محمل على سيارة ربع نقل قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة الأستاذ محمد محيي مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بضبط سيارة ربع نقل محمله بعدد 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعه في السوق السوداء وتم ضبط السيارة على طريق قرية هربيط - عزبة النجار التابعة لنفس القرية بقيادة السائق " ح. ع. م" ، وتم تحرير المحضر برقم 13525وتم تسليم السائق والسياره للشرطه لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.