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ضبط 1967 سيارة مخالفة تعمل بدون ترخيص (انفوجراف)

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:00 ص
ضبط 1967 سيارة مخالفة تعمل بدون ترخيص (انفوجراف) حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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يبرز انفوجراف، مواصلة الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (89357) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (26960) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (1967) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(10) مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
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 انفوجراف 

 


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