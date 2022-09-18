اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط 107 عبوات أدوية غير مصرح بتداولها وغلق منشأتين طبيتين بالبحيرة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:28 م
ضبط 107 عبوات أدوية غير مصرح بتداولها وغلق منشأتين طبيتين بالبحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، حملات مكبرة على المنشأت الطبية  بمركز بادكو بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بادكو والإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين ومباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق وتشميع منشآتين طبيتين تدار بدون ترخيص، وكذلك ضبط 107 أمبول مختلف الشكل والنوع داخل مركز طبي غير مصرح بتداولها واستخدامها داخل تلك المنشآة. 
 
كما تم ضبط منشأة طبية بدون ترخيص وأخرى مخالفة للاشتراطات الخاصة بالترخيص و ضبط منشأة طبية انتهت الرخصة بها.
 
وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
 
 

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