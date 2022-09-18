ضبط متهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة كرداسة، من القبض على متهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وسقط المتهم في كمين أعده رجال المباحث بعد أن وردت معلومات تشير إلى تردد المتهم على أحد المنازل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد كمين له، ألقى رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل، وضبط بحوزته سلاح ناري "بندقية" بدون ترخيص.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة المختصة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.