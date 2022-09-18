ضبط فتاة منتحلة صفة رجل تبتز السيدات بفيديوهات فى 15 مايو

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيام القائم عليها بنشر وترويج أخبار كاذبة.. بالفحص أمكن تحديد القائمة على إدارة الحساب المشار إليه وتبين أنها (مقيمة بمنطقة 15 مايو بالقاهرة)

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وأقرت بإدارتها للصفحة المشار إليها باسم وهمى وكذا قيامها بالإدعاء كونها "رجل" والاتصال بالفتيات وتسجيل مكالمات ومقاطع فيديو لهن، واستغلالها فى ابتزازهن.. كما تم ضبط والدتها لعلمها بنشاط كريمتها وأمكن الاستدلال على 2 من المجنى عليهن، وإتهما المذكورة بإبتزازهن فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.