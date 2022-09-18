ضبط عاطل يروج مواد مخدرة وبحوزته سلاح ناري بكفر الشيخ

تمكنت حملة مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، أثناء قيامه بالترويج للمواد المخدرة وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض ، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة دسوق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين يفيد بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه وبحوزته المضبوطات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد خطة محكمة لضبط المتهم تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق من ضبط" م. ب. ب. ز"، 32 سنة، عاطل ومقيم بقرية محلة مالك سبق اتهامه في قضية مخدرات سلاح، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي سلاح ناري " فرد خرطوش" كما عثر معه علي 27 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات، ليجري اقتياده إلى مركز شرطة دسوق، تحرر المحضر رقم 14299 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وجاري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.