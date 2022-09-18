ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بسيدي سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 17 قضية عبارة عن سرقة وسلاح، وبحوزته نصف كيلو من جوهر مخدر الحشيش، أثناء ترويجه للمواد المخدرة بنطاق قرية دمرو الحدادي التابعة لدائرة المركز، ليجري ضبطه واقتياده إلي مركز شرطة سيدي سالم، وتحرير محضر له بالمضبوطات.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين المنتشرين بدائرة المركز يفيد بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بدائرة المركز، ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه وبحوزته المضبوطات، أثناء قيامه بترويجها،وبتقنين الإجراءات القانونية واستهداف المتهم من قبل دورية شرطية للقبض عليه، أمكن ضبطه، و تبين أنه" م. ل. ل. م"، 37 سنة، عاطل عن العمل، ويقيم بقرية دمرو الحدادي التابعة لدائرة المركز، وسبق اتهامه في 17 قضية سابقة، من بينهم سرقة وحيازة سلاح ناري.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كمية من جوهر مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو جرام من المخدر، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات، تحرر محضر حمل رقم 24499 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.