ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن في الدقهلية بسبب خلافات مالية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر فيه أحد الأشخاص مصابا بجروح قطعية وسحجاب متفرقة بالجسم، واتهامه (3 أشخاص "محددين") بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وآلة حادة وإحداث ما به من إصابات.

بالفحص تبين تلقى مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من أحد المستشفيات، باستقبالها (أحد المواطنين - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز)، مصابا بجروح وسحجات، وبسؤال زوجته أفادت بحدوث مشادة بين زوجها والمشكو فى حقهم "مقيمين بذات القرية" لوجود خلافات ماليه بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط (الآلة الحادة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "كتر") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .