اليوم السابع
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سوهاج تستقبل فوجا سياحيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:23 ص
سوهاج تستقبل فوجا سياحيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية.. صور الفوج السياحى
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال المحافظة لفوج سياحي يضم 120 سائحا متنوعا الجنسيات خلال الأسبوع الماضي، منهم "19 سائحا إنجليزيا، و60 ألمانيا، و14 أمريكيا، و36 فرنسيا وجنسيات أخرى متنوعة لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للترويج لمواقعها السياحية والأثرية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرا إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية .

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة أن الفوج السياحي قام بزيارة منطقة معبد ابيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الاحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي، والحديقة المتحفية، وشوارع مدينة سوهاج.

 

الفوج السياحى
الفوج السياحى

 

السائحون الاجانب فى سوهاج
السائحون الاجانب فى سوهاج

 

الفوج
الفوج

 


سوهاج

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج

السائحين

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