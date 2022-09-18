زيارة فريق المتابعة لمشروع معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء بـ"علوم دمياط"

دمياط معتز الشربينى

استقبلت كلية العلوم جامعة دمياط فريق المتابعة والدعم الفنى بإدارة مشروع تطوير المعامل بوزارة التعليم العالي، وذلك لزيارة مشروع معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغييرات المناخية بكلية العلوم جامعة دمياط، فى إطار تقييم المشروع الذى تقدمت به الكلية لتطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغييرات المناخية بكلية العلوم بجامعة دمياط والاعتماد الدولى للمعمل.

وأشار بيان صادر عن كلية العلوم إلى أنه قد حضر الدكتور فرحات سعد مغنم – الاستشارى بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى وكان فى استقبال اللجنة الدكتور محمد إسماعيل أبو دبارة عميد كلية العلوم ومدير المشروع والدكتور أمنية عبد اسلام البطراوى – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة مى ابراهيم الجمال المدير التنفيذى للمشروع الدكتورة نشوى رفعت شحاته – مدير وحدة المشروعات بمركز ضمان الجودة بالجامعة وأعضاء فريق المشروع وعدد من أعضاء هيئة التدريس أمين الكلية والسادة العاملين بالكلية.

قام محمد عبد الفتاح سرحان نائب المدير التنفيذى للمشروع بعرض أنشطة المشروع على أعضاء فريق اللجنة وزار الفريق المعمل وتأكد من الإجراءات التى تم تنفيذها وكذلك الوثائق الدالة على ذلك مع كتابة تقرير الدعم الفنى للكلية.