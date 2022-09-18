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خطوات التقدم للتظلم للحصول على الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:00 ص
خطوات التقدم للتظلم للحصول على الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

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فى إطار الحرص على صرف الدعم الاستثنائي للأسر الاولى بالرعاية على بطاقات التموين ، تواصل مكاتب التموين، فى استقبال التظلمات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه، عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة المطورة "مكاتب التموين"، مع تقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم وأن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدى تكافل وكرامة، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية التقدم بتظلم للحصول على الدعم الاستثنائي
 
يتوجه صاحب بطاقة التموين الى مكتب التموين لتقديم تظلم
 
يرفق مع الطلب صورة الرقم القومى الخاص به وأيضا المستندات الدالة  على صحة بياناته
 
يقوم المكتب بارسال التظلمات الى مديريات التموين بدورها ترسلها الى ديوان عام وزارة التموين
 
يتم مراجعة بيانات التظلم  وفى حالة صحة البيانات يتم إدراج قيمة الدعم الاستثنائي لصاحب البطاقة اعتبارا من الشهر المقبل
 
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أكد أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة المطورة "مكاتب التموين" لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالى، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية. 
 
وكان  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

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