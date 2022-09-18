حملة أمنية بقنا لضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، فقد قاما قطاعا (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة)، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، بتوجيه حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا).

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى: ضبط عدد (6 قطع سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫100 كيلو جرام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.