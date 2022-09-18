"حلى أسوان" مشروع شبابى للتدريب على تشكيل وصناعة الحلى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تشهد محافظة أسوان، انطلاقة مشروع شبابى لدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية وإستثمار الموارد البيئية المتاحة بالمحافظة، وإنطلاقًا من الرغبة في تدعيم سياسة مجال تدريب وبناء قدرات الشباب من الجنسين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وهو ما تحقق بإستكمال إجراءات تخريج الدفعة الأولى من المتدربات بمشروع حلى اسوان.

قال يزيد الوقفى، مدير مشروع حلى أسوان، إن المشروع هو إحياء الحرف اليدوية بأسوان "حلى أسوان" ويتم تنفيذه في إطار جهود المؤسسات المجتمعية الشريكة من أجل ترسيخ ثقافة العمل الحر لدي الشباب وتغيير الفكر النمطي والموروثات الثقافية الغير ملاءمة للمتغيرات الاقتصادية ولمواكبة جهود الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب في محافظات الصعيد.

وأضاف مدير المشروع، أن المشروع قام بتجهيز الورش اللازمة للتدريب على صناعة الحلى ، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى على صناعة الحلى لمدة 6 أشهر، والتدريب على تشكيل الخرز لمدة شهرين وفقاً لأحدث الإمكانيات في هذا المجال حيث يهدف البرنامج تدريب 90 شاب وفتاه على صناعة الحلى بجميع مراحل التصنيع وتدريب 90 فتاة على تشكيل الخرز بأحدث التصميمات العصرية على مدار ثلاث سنوات مده المشروع.

وأشار إلي أنه تم تدريب 12 فتاة في حرفة الحلي بالدفعة الأولى وتم تدريب 10 فتيات في فن تشكيل الخرز وكذلك حصل المتدربون على تدريب متخصص في برامج المهارات الحياتية وآليات السوق وريادة الأعمال حتى يتمكن خريجوا البرنامج على التعامل مع آليات السوق وفقاً للمتغيرات السريعة والمتلاحقة، كما تستعد الورش المجهزة لإستقبال الدفعة الثانية من المتدربين على صناعة الحلى وتشكيل الخرز بإجمالى 25 متدرباً ومتدربة من أبناء محافظة أسوان.



التدريب على تشكيل وصناعة الحلى



تدريب الشباب على تشكيل الحلى



تدريب الفتيات



تدريب صناعة الحلى