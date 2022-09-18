اليوم السابع
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جولات ميدانية للقيادات التعليمية استعدادا للدراسة بأسوان

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:33 م
جولات ميدانية للقيادات التعليمية استعدادا للدراسة بأسوان استعدادا للدراسة في المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بمدينة ادفو
أسوان - صلاح المسن

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تابعت قيادات التربية والتعليم بأسوان، اليوم، جاهزية كافة المدارس بمحافظة  أسوان للعام الدراسي الجديد.

ففي مركز  دراو، شهد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية فعاليات البرنامج التدريبي "التنمية المهنية" اللازم لمنح شهادات الصلاحية للترقي لوظائف المعلمين (التغيرات المناخية) وقد تناقش  مدير إدارة دراو التعليمية مع المتدربين حول أهمية نشر الوعي البيئي عن المناخ في ظل مبادره اتحضر للاخضروالتي سيتم تفعيلها بجميع المدارس.

وفي مركز إدفو وفي إطار الاستعدادات  للعام الدراسي الجديد، تم اليوم بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات بمدينة ادفو تهذيب الأشجار وتجميل حديقة المدرسة واصلاح بعض الأثاث.

وفي مركز كوم أمبو تفقد خالد محمد  صالح مدير إدارة كوم امبو التعليمية المدرسة الريفية بمدينة كوم أمبو وتابع التجهيزات للعام الجديد

وفي مركز أسوان كان قد قام  محمد عبدالدايم مدير إدارة التعليم الثانوى "العام"، بزيارة تفقدية  لمدرسة الصداقة الثانوية المشتركة بإدارة أسوان التعليمية، لمتابعة استعدادات المدرسة للعام الدراسى الجديد، وتبين استمرار أعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة، حيث إصلاح مبردات المياه، ومتابعة أعمال السباكة، بالإضافة إلى تقليم الأشجار وقص الحشائش؛ ودهان سور المدرسة ورسم لوحات فنية عليه، فضلًا عن إنشاء نافورة لتزيين فناء المدرسة.


أسوان

دراسة

دراو

ادفو

مدرسة

العام الدراسي



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