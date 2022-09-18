توريد 312.225 طن أرز وصرف المستحقات خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال توريد محصول الأرز الشعير لموسم 2022 لمواقع التوريد بنطاق المحافظة، وذلك بإشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأشار "مختار" إلى أن إجمالي ما تم توريده حتي الآن لمواقع التسليم للأرز الشعير المورد تبلغ كميته 312.225 طن أرز، وأضاف أنه يتم صرف قيمة الأرز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم تشجيعا للمزارعين علي التوريد.

وأضاف "مختار" أن المساحة المنزرعة ارز بالدقهلية هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمطلوب توريده هو1طن عن كل فدان، مشيرا إلى أن هناك 31 موقعا تستقبل الارز الشعير المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي وعدد المواقع الاخري جاري اعتمادها من وزارة التموين.

وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة التموين، أنه تنفيذا لتكليفات وزير التموين ومحافظ الدقهلية هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعده لهذا الغرض علي مستوي المحافظة وتشمل 4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس و23 مواقعا تابعة للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة).

وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94٪ ودرجه رطوبة لاتزيد عن 14٪ وذلك لنوعين من الارز الاول رفيع الحبة وقد تحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الارز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيه، وقال ان الممتنعين عن التوريد اوالقائمين بتخزين الارز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن وقال ان المتابعة لاعمال التوريد بمواقع التسليم تتم من خلال لجان مشتركة للاستلام ومتابعة اعمال التخزين للارز المورد وذلك من بداية موسم التوريد في 25 اغسطس الماضي والذي سينتهي في 15 ديسمبر القادم.