تنفيذى الغربية يوافق على تخصيص وحدة صحية لإقامة مركز لعلاج الإدمان

الغربية مصطفى عادل

ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذى الدورى بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندى السكرتير العام، نجوى العشيرى السكرتير المساعد، أعضاء المجلس، وممثلى برلمان الشباب.

وقبل البدء فى جدول الأعمال وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة أى إشغالات أو أكشاك فى محيط المدارس والمستشفيات، كما وجه بالاستعداد الجيد لموسم الأمطار من خلال تنفيذ محاكاة عملية فى الشوارع الرئيسية مع توعية المواطنين بترشيد الكهرباء والتأكيد على الالتزام بغلق المحال والورش الحرفية طبقا لمواعيد الغلق الواردة فى قرار وزير التنمية المحلية، مختتما التوجيهات بالاستمرار فى زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة والوصول إلى المستهدف المقدر بـ50 ألف شجرة داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد عبد الله إبراهيم عامر على مدرسة تمريض نهطاى بزفتى، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد قطب رمضان أبو عطا على مدرسة كفر جعفر الابتدائية المشتركة بمركز بسيون وذلك تكريماً وتخليداً لذكراهما.

كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطعتى أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بعزبة الكمالية مركز المحلة، ومدرسة للتعليم الأساسى بعزبة السلام التابعة لقرية كوم النجار مركز بسيون، إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بكفر حسان مركز سمنود لإقامة مسجد النور عليها.

وفى سياق آخر وافق المجلس على تخصيص أرض الوحدة الصحية وما عليها من مبانى بقرية دمنهور الوحش بمساحة 1938.92 م2 لإقامة مركز لعلاج الإدمان فى إطار اهتمام المحافظة بتنمية وبناء الإنسان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

واختتم الاجتماع بتكريم المحافظ اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، وذلك لقرب انتهاء مدة عمله وبلوغه سن المعاش القانونى، حيث أهدى المحافظ للسكرتير العام درع المحافظة تقديرا لمجهوداته المبذولة خلال فترة عمله فى الغربية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح فى حياته المستقبلية.