تأهيل وتبطين الترع يزين قرى المنيا.. المرحلتين الأولى والثانية تشمل 784 ترعة "فيديو"

قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 528إلى 533 كيلو متر حتى الآن بنسبة حوالى 68٪ من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

وفى نفس السياق قد تم تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.

وقال سليم طاهر أحد المزارعين، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع قضى على العديد من المشكلات التى كنا نعانى منها، وأهمها وصول المياه إلى نهايات الترع، والتى كانت تمثل أكبر عائق امام الزراعة والمزارعين.

وأضاف أن الترع التى تمر داخل الكتل السكنية اصبحت ذات شكل متميز وقضت على الناموس بشكل كبير بعد تنظيف الترع ونزع الحشائش منها وساهمت اعمال التأهيل والتبطين فى رسم شكل متميز لمداخل القرى بمختلف مراكز المحافظة.

أما جمال صلاح احد المزارعين قال إن أعمال التأهيل والتبطين مشروع من أجمل المشروعات فى مبادرة حياة كريمة وساهم فى الحفاظ على المياه وتدفقها داخل الترع بشكل متساوى، وقال إن هناك العديد من الترع تم الأنتهاء منها وباقى عدد كبير أيضا لكن العمل داخل تلك الترع يجرى على قدم وساق ولا يتوقف فى مختلف الظروف.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.