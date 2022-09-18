بوتين يدعو لتسوية الوضع على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيسكتان

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصالين هاتفيين، مع كل من الرئيس القرغيزستاني صادر جباروف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، لاتخاذ إجراءات لتسوية الوضع على الحدود بين البلدين عبر الوسائل السلمية والابتعاد عن التصعيد.



وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن بوتين أعرب عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان في أقرب وقت ممكن.



وكانت اشتباكات قد وقعت في الأيام الأخيرة بين القوات القيرغيزية والطاجيكية في مقاطعتين حدوديتين خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

يذكر أن المناطق الحدودية بين البلدين تشهد حوادث متكررة بأراض واسعة متنازع عليها.