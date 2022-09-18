اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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بريطانيا: روسيا تستهدف المواقع المدنية لتقويض معنويات الشعب الأوكراني

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:00 م
بريطانيا: روسيا تستهدف المواقع المدنية لتقويض معنويات الشعب الأوكراني الجيش الروسى
أ ش أ

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ذكر جهاز الاستخبارات البريطانية أن روسيا كثفت استهداف المواقع المدنية في الأماكن التي لايكون لها فيها تأثير عسكري فوري.


وأوضحت الاستخبارات البريطانية - وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد "أنه في الوقت الذي تواجه فيه انتكاسات على الخطوط الأمامية، من المحتمل أن تكون روسيا قد وسعت المواقع التي تستعد لضربها في محاولة لتقويض معنويات الشعب والحكومة الأوكرانية بشكل مباشر".


وأشارت إلى أن روسيا قد أطلقت عدة آلاف من الصواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا منذ بداية الأزمة، إلا أنه في الأيام السبعة الماضية زادت روسيا من استهدافها للبنية التحتية المدنية.


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