انقطاع مياه الشرب الثلاثاء المقبل عن مدينة بنها لأعمال الصيانة بمحطة الصرف

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة بنها، الثلاثاء المقبل الموافق 20/9/2022، من الساعة العاشرة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 21/9/2022، وذلك لأعمال صيانة وتطهير محطة معالجة الصرف الصحي ببنها.

وأهابت الشركة، في بيان لها، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق أخر، كلف المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ حملات توعوية بالقرى التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن أنشطة الحملة شملت عقد ندوة توعوية للأطفال بقرى المريج ومنية شبين القناطر، وإقامة ورشة رسم وتلوين للأطفال عن موضوعات تتعلق بترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية مع بعض سيدات القرية للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد الصحيحة، وتعريفهم بالقطع الموفرة والتي تخفض استهلاك المياه بنسبة من 40 إلى 60% وانعكاسها على فاتورة الاستهلاك.