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المغرب.. تراجع مخزون المياه الجوفية إلى 7 أمتار وانخفاض تساقط المطر بنسبة 85%

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:30 م
المغرب.. تراجع مخزون المياه الجوفية إلى 7 أمتار وانخفاض تساقط المطر بنسبة 85% الجفاف
كتب محمد جمال

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ذكرت وزارة "التجهيز والماء" المغربية بأن مستوى الماء في الآبار انخفض بين 3 إلى 7 أمتار خلال السنة الحالية، وذكر موقع هيسبريس نقلا عن عن "معطيات رسمية" أن المياه الجوفية شهدت تراجعا كبيرا في المغرب خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاستخدام المفرط في وقت تشهد فيه المملكة أكبر عجز على مستوى الواردات المائية خلال القرن الأخير، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ونقل "هيسبريس" عن مولاي إدريس حسناوي، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، قوله إن "المغرب سجل خلال السنة الجارية أقل واردات مائية خلال القرن الأخير".

ويقول الموقع أن الواردات المائية للمملكة خلال السنة الجارية لم تتجاوز 1.98 مليار متر مكعب، بانخفاض وصل إلى ناقص 85 % مقارنة بالمعدل السنوي، في حين إن أقل واردات مائية كانت في حدود ملياري متر مكعب، وسُجلت خلال ثلاثينات القرن الماضي.

وأفاد مولاي إدريس حسناوي، في عرض قدمه خلال لقاء تشاوري مع كفاءات مغاربة العالم والخبراء في مجالات المياه والتغيرات المناخية حول بأن الموارد المائية للسنة الحالية "متواضعة".

وتقلصت أيام تساقط الثلوج في المغرب من 41 يوما في 2018 إلى 14 يوما في 2022، في حين تراجع المخزون المائي بالسدود خلال الشهور الثمانية الأولى من العالم الحالي إلى 4.08 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 25.3 % كنسبة ملء إجمالي، مقابل 39.3 % من السنة الماضية.


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