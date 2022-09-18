الكرملين: روسيا والصين لا تسعيان لتولي موقع القيادة في الشؤون العالمية

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن روسيا والصين لا تسعيان لتولي موقع القيادة في الشؤون العالمية، بينما تطمح بعض الدول الأخرى لذلك.



وأضاف بيسكوف - في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد "أن روسيا والصين بالتحديد لا تسعيان لأن تكونا في مقعد القيادة في العالم..إننا نعلم أن دولا أخرى تظهر مثل هذا الاتجاه".



ولفت بيسكوف الانتباه إلى التشابه المطلق في موقف روسيا والصين تجاه أنواع مختلفة من الأعمال الاستفزازية، مصدرها الولايات المتحدة، مضيفا أن "موسكو وبكين متفقان في تقييمهما لـ "عدم مقبولية مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية التي أوردت مقتطفات من المقابلة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند الأسبوع الماضي، وقال مسؤول في الكرملين عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة جميع القضايا الرئيسية، موضحا أن الزعيم الصيني أكد أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لتقديم الدعم المتبادل في القضايا التي تهم كل منهما.