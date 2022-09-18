الصحة توضح طرق الإصابة بعدوى فيروس سى.. وتؤكد: اللقاح متوفر بفاكسيرا

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الكبدى سى من أكثر الأمراض التى تصيب الكبد وتسبب أمراض كادة ومزمنه كالتايف الكبدى واورام الكبد السرطانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن العدوى انتقل من خلال مشاركة الأدوات الشخصية مثل فرشاة الأسنان والشعر والمقصات، كما ينتقل من الأم الحامل إلي الجنين .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المرض يناقل من خلال عمليات نقل الدم غير الآمنة بالسرنجات الملوثة بالفيروس أو الدم الملوث.

وأشارت إلي أن تحليل PCR يكشف الاصابة من عدمة بالفيروس، كما أن لقاح التهاب الكبد الفيروسي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.