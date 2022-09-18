اليوم السابع
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الدفاع الروسية تعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:40 م
الدفاع الروسية تعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات بدون طيار في دونيتسك ولوجانسك .

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم ) الاخبارية اليوم الأحد - إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 180 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات ودبابتين و 6 مدافع وعشر مركبات خاصة خلال آخر 24 ساعة في منطقة نيكولايف .

وأضاف أن القوات الجوية الروسية نفذت بالتزامن مع قوات المدفعية ضربات مكثفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في زابورجيه مما أسفر عن مقتل نحو 100 جندي أوكراني .

ونوه المتحدث الى أن خسائر القوات الأوكرانية في دونيتسك بلغت أكثر 110 عسكريين و 20 قطعة من المعدات العسكرية .

وأشار الى أن القوات الروسية نجحت في تحييد نحو 150 جنديا أوكرانيا و تدمير 17 وحدة من المعدات العسكرية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون .

 


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