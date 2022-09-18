الحكم بتطليق سيدة أجبرها زوجها على العيش بغرفة في منزل والدته وبدد مصوغاتها

أسماء شلبي

قضت محكمة الأسرة في الجيزة، بتطليق زوجة طلقة بائنة للضرر من زوجها، بعد زواج دام 11 عاما، أنجبت خلالها 4 أطفال، وذلك بعد تقديم الزوجة ما يثبت وقوع الضرر المادي والمعنوي عليها، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف تبديده لمصوغاتها ومنقولاتها، لتؤكد الزوجة:" زوجي أجبرني وأولادي الأربعة علي العيش برفقة والدته وشقيقاته بشقة 90 متر، وبعدها ذهب وتزوج بمنزلي دون أن يخبرني لأعلم بعد 6 شهور بالواقعة".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" اتهمني زوجي بعدم طاعته، ورفض رجوعي لمنزلي، رغم محاولات عديدة من قبل عائلتي لحل المشاكل بيننا بشكل ودي، ولكنه للأسف ذهب وتركنى فى أشد وقت أحتاجه فيه، وأقام ضدي دعوى نشوز ليسقط حقوقي الشرعية، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، لأبحث عن حقى بطلب الطلاق، حيث أن زوجى لم يوفر لى مسكن الزوجية، ولا أستطيع وأولادي الأربعة أن أعيش بغرفة في منزل والدته، ولا أجد حتى الطعام والشراب لأولاده، لذا طالبته بحقوقى المتفق عليها بعقد الزواج".

وأضافت الزوجة:" زوجي ترك أولاده دون جنيه واحد، ورفض التواصل معهم بسبب اعتراضي علي زواجه، وعندما لاحقته ببلاغ ودعاوي حبس واصل تهديدي، وتسبب لي بالضرر مادي والمعنوي جراء عنفه، بعد أن قبل أن يدمر مستقبل أبنائه، وتركني معلقة ورفض رد حقوقي الشرعية وحل المشاكل التي نشبت بيننا".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.