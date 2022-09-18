الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة هيران

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أعلن الجيش الصومالي، السبت، أن قواته استعادت، بالتعاون مع السكان المحليين، السيطرة على عدة مناطق في محافظة هيران الصومالية من أيدي منظمة الشباب الإرهابية .

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن المناطق التي تم استعادتها هي "أبوري، وتردو، وسغال غيد، وغيدسمو، وانمي" التابعة لمنطقة بولابوردي في محافظة هيران الصومالية.

وكان الجيش الصومالي قد أعلن عن مقتل 35 عنصرا من ميليشيات الشباب الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لمحافظة هيران في وسط البلاد.