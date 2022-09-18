اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة هيران

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:00 ص
الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة هيران الجيش الصومالى
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الجيش الصومالي، السبت، أن قواته استعادت، بالتعاون مع السكان المحليين، السيطرة على عدة مناطق في محافظة هيران الصومالية من أيدي منظمة الشباب الإرهابية .
 
وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن المناطق التي تم استعادتها هي "أبوري، وتردو، وسغال غيد، وغيدسمو، وانمي" التابعة لمنطقة بولابوردي في محافظة هيران الصومالية.
 
وكان الجيش الصومالي قد أعلن عن مقتل 35 عنصرا من ميليشيات الشباب الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لمحافظة هيران في وسط البلاد.

الصومال

الجيش الصومالى

هيران

حركة الشباب الارهابية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة