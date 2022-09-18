الجيش الأوكراني: عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 54 و480 جنديا منذ 24 فبراير

وكالات

وأعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 54 ألفا و480 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2210 دبابات و4718 من المركبات المدرعة و1309 من النظم المدفعية و312 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و251 طائرة و217 مروحية و3578 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 122 من وحدات المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أنه يجري العمل على التحقق من الإحصائيات الخاصة بخسائر الجيش الروسي